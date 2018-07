Viimastel päevadel on kulutulena levinud jutud Cristiano Ronaldo liitumisest Juventusega. Kui see peaks juhtuma, on portugallase praegusel leivaisal Madridi Realil plaan valmis.

Nimelt soovitakse Ronaldo asendada mitte ainult ühe, vaid koguni kahe superstaariga. Radararil on nii Neymar kui ka Prantsusmaa koondisega imelist MMi tegev Kylian Mbappe. Praeguse seisuga kuuluvad mõlemad PSG ridadesse.

Inglismaa meedia andmetel on Mbappe Reali valik number üks, Neymar kaks. Suur eesmärk on siiski mõlemad endale meelitada.

Pole sugugi välistatud, et isegi Ronaldo jätkamise korral emb-kumb Hispaania tippklubis siiski mängima hakkab.