Jalgpalli MMist sai EM, hõikasid uudisteportaalid ja vutifännid reede viimastel minutitel, kui Belgia lülitas 2:1 võiduga konkurentsist Brasiilia. Mida see näitab, et poolfinaalid on 12aastase vahe järel taas Euroopa siseasi?

Julgen öelda, et suurt midagi peale loogilise tõdemuse, et Vana Maailma koondistel lihtsalt õnnestus tänavune turniir ülejäänud maailmajagudest paremini. Eelkõige tasub Euroopat võrrelda Lõuna-Ameerikaga, sest ainult need piirkonnad on aegade jooksul kasvatanud ilmameistreid (Euroopa viis, Lõuna-Ameerika kolm). Teiste jaoks on juba pääs kaheksa sekka haruldane kordaminek (alates aastast 1998 on veerandfinaali murdnud vaid üks meeskond Aasiast, Põhja-Ameerikast ja Kesk-Ameerikast ning kaks Aafrikast).

Tänavu neil see trikk ei õnnestunud, kuigi Jaapan võitles end väga lähedale. Veerandfinaalis astusid seega lavale kuus Euroopa ja kaks Lõuna-Ameerika riiki (sarnaselt aastatele 2006 ja 1998, varasemat ei pidanud vajalikuks uurida), kellest, nagu vutisõbrad teavad, on medalimängudeks järel vaid eurooplased (viimati aastal 2006). Tore fakt, aga...