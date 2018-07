Nädalavahetusega said Eesti tennisistide mängud Wimbledonis mängitud ning et aasta on poole peal ja kaks ajaliselt lähestikku paiknevat Suure slämmi turniiri jäänud seljataha, on paras vaadata, millise positsiooni on Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi välja võidelnud.