Eile EMi normi täitnud Gerd Kanter heitis täna Poolas peetud kettaheitevõitlusel 64.46 ning võitis.

Kõigil kuuel katsel üle 60 meetri heitnud Kanteri parimaks jäi 64.46, mis tähistab tema hooaja parimat kettakaart. Eestlase seljataha jäi igipõline rivaal Piotr Malachowski, kellel läks kirja 64.24.

Berliinis peetava EMini jääb umbes kuu aega. "Paar-kolm nädalat olen saanud trennis kõike teha. Teadsin, et seis on praegu hea ja siin on suurepärased tingimused, vana mees ei saa jätta viimaste katsete peale enam asju," ütles Kanter pärast eilset Kadriorus peetud võistlust.