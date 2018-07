Jalgpalli maailmameistrivõistlused on peamiselt toimunud kas Euroopas või Ameerikas ning ajalugu näitab, et oma kodukandis osalevatel koondistel on turniiridel paremini läinud.

Näiteks Euroopas on suutnud maailmameistriks tulla vaid üks Ameerika maailmajao meeskond – 1958. aasta Rootsi turniiri võitis Brasiilia. Ülejäänud üheksal Vanas Maailmas toimunud MMil on võidutsenud kohalik sats ja sama juhtub nüüd ka Venemaal.

Atlandi ookeanist teisel pool näitavad aga suurepärast minekut just sealsed koondised. Neli aastat tagasi maailmameistriks kroonitud Saksamaa oli esimene Euroopa riik, kel õnnestus Ameerika maailmajaos toimunud turniir võita. Seitse eelnevat korda kuulus karikas sealsetele rahvastele.