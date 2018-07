Aastatel 2013 ja 2014 Kalev/Cramo korvpallimeeskonnas mänginud Rumeenia koondislane Vlad Moldoveanu liitus mullu Türgi klubi Büyükcekmecega, kus sattus kahjuks kehva kohtlemise küüsi.

„Professionaalse korvpalluri elu... tagatud lepinguga. Sain 2. veebruaril vigastada ja käisin operatsioonil... viimati sain palka novembris. Millal tuleb järgmine palgapäev? Ilmselt augustis. Mul on perekond ja kolm last,“ kirjutab Moldoveanu Twitteris. Ühtlasi andis ta teada, et pöördub nüüd BATi ehk korvpalli arbitraažikohtu poole.

Life of a pro man...on a GUARANTEED deal.. got hurt and had surgery FEBRUARY 2nd... last paycheck received..NOVEMBER! Next paycheck... probably end of August...family and 3 kids. But when players wanna sit out fans,club are all up and arms about it. SMH Hello BAT lol