Nüüdseks hetkeks on selge, et 5MIINUST mehed oskavad hästi „FIFA 18“ mängida, aga üleloomulikke ennustamisvõimeid neil ei kipu olema.

Enne laupäevast veerandfinaali läksid omavahel vastamisi eelnevalt võidud noppinud ning nüüd üheskoos Venemaa eest võitlevad Lancelot ja Estoni Kohver, et alistada Põhja-Korea ja Päevakoera pool mehitatud Horvaatia. Ennustamist soodustavad tšakrad said lõpuks ometi avatud, aga miskipärast ei kandunud see löögioskustesse.