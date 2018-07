„Loomulikult on nad tugevad, kuid seda teadsime juba eelmise aasta tulemusi vaadates,” viitas Pijpers faktile, et Hapoeli jäi mullu Meistrite liiga alagrupiturniirist eemale vaid võõrsil löödud väravate reegli tõttu. „Mängime tugeva vastasega, kes harrastab lõunaeuroopaliku stiili. Nad on väga liikuvad, kuid leidsime nende mängus ka kohti, mida saame ise ära kasutada,” oli juhendaja lootusrikas.

Lisaks on Pijpersi hinnangul oluline, et tänavu on Flora see, kes avalahingu kodus peab. Mullu suudeti Sloveenia meistrile Domžalele Lillekülas kõva lahing anda ning kohati näidati Eesti klubi kohta lausa uskumatult ilusat jalgpalli. Kuid iga kordusmängus tehtud otsus oli ikkagi avamängu-0:2-kaotuse-pitseriga. „Euromängudes peab tooma väljakule midagi ekstrat. Mullu suutsime kodus nii alustada, aga peame suutma terve mängu nii hoida (2:0 edu mängiti lõpuks maha ja kaotati 2:3 – K.J). Kindlasti võime vastast üllatada,” sõnas hollandlane.

Kaasjuhendaja mõttelõnga võttis üle ka Henn: „Oleme kodutöö korralikult ära teinud ja meil on olnud aega selleks valmistuda. Meie avamäng avaldab kindlasti mõju sellele, kuidas vastane omakorda enda kodus mängib. Samas võivad ka nemad meid millegagi üllatada. Oleme ka MMil näinud, et jalgpallis võivad selged mängud kalduda ühele või teisele poole. Tegemist on ikkagi kahe mänguga, nagu ka meil eelmine aasta,” leidis juhendaja.

Kui juttu tuleb Florast ja eurosarjast ei pääse üle ega ümber Eesti meisterklubi košmaarset rekordist. Vana Maailma meeskondadega on rinnad vastamisi pandud kokku 23 korral, kuid avaringist on edasi pääsetud vaid korra, hooajal 2006-07. Meistrite liigas on vastavad numbrid veelgi nukramad – kaheksa üritust ja null õnnestumist.

Kuigi paljud praegused florakad nägid siis veel profivutist und, on ka nemad meeskonna omapärase eurokäekäiguga kursis. „Ma kohe ootasin seda küsimus. Iga aasta...,” sõnas Flora kapten Gert Kams kerge muigega, kui euroneedus jutuks tuli.

„Ma ei usu, et see meid kokkuvõttes mõjutab, sest kõik mängud hakkavad 0:0 pealt. Tegemist on küll rahvusvahelise mänguga, kuid oleme kodus näidanud, et võime kõigiga mängida. Oleme palju tööd teinud ja vastast analüüsinud. Pall pannakse mängu alles homme,” sõnas ta.

Euromängudeks on Floral kasutada ka oma eelmise hooaja ründetalisman Rauno Sappinen, kes pärast pooleaastast Belgia kogemust tuli suveks vana leivaisa aitama. Kuigi Madalmaades jäi mullu Premium liigas 27 väravat kõmmutanud ründaja saagiks vaid kaks mängu (105 minutit), ei tunneta mees ise, et vähene mängupraktika tema vormile mingi pitserit oleks jätnud.

„Füüsiliselt olen isegi üllatavalt heas vormis. Rootsis (viimane sõprusmäng AIKiga, mille Flora 0:1 kaotas – K.J) jõudsin joosta rohkem, kui arvasin,” sõnas Sappinen ning lisas, et tema jaoks Belgia varumeestepingiseiklus suurt mõju ei avaldanud: „mängunälg ja väravalöömisind on mul kogu aeg suured olnud.”