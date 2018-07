Põhja-Iirimaalt pärit Dunlopi motodünastiat jälitab kurb saatus: möödunud nädalavahetusel hukkus õnnetuses 32aastane William Dunlop.

William Dunlop reminded me so much of his uncle Joey. Quiet, unassuming & a real family man.

He was a young man of few words but he had a great sense of humour & was an amazing talent on a bike.

My heart goes out to my friends the Dunlop family. pic.twitter.com/RDbQF7TREC