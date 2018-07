Ott Tänak: "Eesti teedel on alati väga lahe sõita olnud ja mul on hea meel, et sel korral saame siia tulla koos oma meeskonna ja Toyota Yaris WRC masinaga. Rally Estonial osalemine pakub meile võimalust tuua WRC sari eestlastele koju kätte ja sel aastal tundub vägagi tugev sõitjate nimekiri tulevat. Toyota meeskonna jaoks annab sellisel võistlusel osalemine võimaluse koguda infot võistlusolukorras.

Rally Estonia suurimaks eesmärgiks on eelkõige saada tagasi kiire sõidu tunnetus peale mägiseid etappe, kuid muidugi soovime lõpetada koduse ralli poodiumi kõrgeimal astmel ja pakkuda oma fännidele võimalust näha kodustel teedel tipptasemel võidusõitu."

Martin Järveoja: „Kodusel tippsündmusel osalemine on hea võimalus meie pöidlahoidjatele midagi tagasi anda. Loodan, et suudame pakkuda põneva ja positiivseid emotsioone täis nädalavahetuse. Rally Estonial osalemine on pärast Sardiinia ja Portugali teedelt tulekut hea võimalus kiireks Soome ralliks õige tunnetus sisse saada. Asjaolu, et starti on tulemas ka teised WRC tiimid annab lisaks ka reaalse võrdlusmomendi, mida tavaline rallieelne test kunagi ei võimalda. Mulle endale on kindlasti väga emotsionaalne, et saan kihutada WRC autoga omakodulinna, Elva tänavatel sõidetaval publikukatsel."

Eestlastele pakuvad MM-sarja tasemel konkurentsi Hyundai Motorsport ja Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team sõitjad Hayden Paddon-Seb Marshall (Hyundai i20 Coupe WRC) ja Craig Breen-Scott Martin (Citroen C3 WRC).

Hayden Paddon: "Ootan väga meie starti Rally Estonial. Olen seda võistlust jälginud juba mitu aastat ja Eesti teede iseloom, kiired ja hüpetega ning voolavate, seotud kurvidega, need on minu lemmikolud. Saame võistlusolukorras teha hea testi enne Soome MM-rallit. Mul on heameel, et saame tuua Eestisse meie kiire WRC auto ja sellega pakkuda head konkurentsi teistele MM-sarja sõitjatele."

Craig Breen: "Tulen suurima heameelega taas Eestisse. Olen Rally Estonial startinud kaks korda ja mul on sellest võistlusest head mälestused. See annab meile hea võimaluse sõita kiiretel katsetel, mis on heaks ettevalmistuseks enne Soome MM-rallit. Suudame Citroën C3 WRC autoga pakkuda kindlasti väärt vaatemängu, milles fännid pettuma ei pea."

Eelmise põlvkonna WRC autod toovad starti Georg Gross ja Raigo Mõlder (Ford Fiesta WRC), kes on Rally Estonia võitjad aastast 2013 ning Ukraina-Eesti rallipaar Valeri Gorban ja Sergei Larens (Mini Cooper WRC).

Rally Estonia katsed pakuvad tänavu kindlasti palju põnevust nii sõitjatele kui ka pealtvaatajatele. Korraldajad on teinud palju tööd, et taastada Lõuna-Eesti teede algne iseloom ja tugevdanud tee põhjasid. Selle kõige tulemusel saab tänavu näha hoogsaid õhulende, mida publikul on turvaline jälgida ametlikes pealtvaatamiskohtades.

Rally Estonia ametlik ralliraadio on KUKU raadio. Ralliraadio on eetris alates reedest ja levib Tartus sagedusel 104,2 Mhz ning Otepääl 91,8 Mhz. Samuti on ralliraadio kuulatav internetis aadressil http://player.kuku.postimees.ee/ralliraadio

Ralli ava- ja lõputseremoonia toimub reedel Tartus Raekoja platsil. Ralli kiiruskatsed algavad laupäeval. Tartus sõidetakse ralli üks publikukatse. Otepää ja Tehvandi spordikeskus on ralli tehniliseks keskuseks, kus asub nii hooldusala kui ka juhtimiskeskus. Elvas sõidetakse samuti publikukatse, mis on ühtlasi viimane kiiruskatse. Kokku on Rally Estonial kavas 16 kiiruskatset kogupikkusega 146,04 kilomeetrit.