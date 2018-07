McDonald’s restoranide keti „Saada staar staadionile” kampaania raames sõidab Tartu poiss Tristen Kool koos oma isaga Moskvasse jalgpalli MM finaalmängule.



Tristen on üks 22 õnnelikust lapsest, kellel on võimalus 15. juulil toimuvas finaalis jalgpallistaar staadionile saata.



Ootusärev ja põnevil Tristen on hoolikalt jälginud kõiki jalgpalli MM mänge. "Ma väga ootan reisi ja tahaksin näha finaalis mängimas oma kahte lemmikmeeskonda - Prantsusmaad ja Inglismaad," ütles ta. "Kui saaksin minna staadionile koos Harry Kane´iga, oleks super!"



Tristen sõidab koos isaga Moskvasse 13. juulil, kus veedab koos mujalt maailma 21 lapsega kaks päeva. Reedel ja laupäeval vaadatakse Moskvas ringi ja lastele toimuvad erinevad tegevused, näiteks sõbralik omavaheline jalgpallimäng. Suur osa pühapäevast kulub Tristenil staarisaatja tähtsaks ja vastutusrikkaks ülesandeks valmistumiseks, mil harjutatakse läbi finaalmängu eelset tseremooniat.

Jalgpallitiim ja jalgpallur, keda lapsed pühapäeval staadionile saadavad, selguvad vahetult enne mängu, et hoida viimase hetkeni põnevust. Pärast ametliku mängueelse tseremoonia lõppu saab Tristen koos isaga finaali eraldi istekohtadel vaadata.



Ka varasemalt on Eesti lapsed saanud sarnase võimaluse. 2016 EMi finaalis kõndis 9aastane Olga Simagina staadionile koos Portugali tiimiga ja saatis nende mängijat Pepet. 2014. aasta MMil sammus Lukas Elo Brasiilias staadionile Argentina jalgpalluri Paolo Zabaletaga.