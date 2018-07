Ajasõidus sõitis eestlane välja viienda koha. "Plaan oli kohe alguses sõita puhas ring ning siis otsustada, kas on lõpupoole vaja uuesti välja minna või mitte. Esimesed kaks ringi saingi ilma suurema segamiseta tehtud, kuid kiirusest jäi puudu. Võtsime siis korraks boksis aja maha ja analüüsisime, kuid jõudsime järeldusele, et suurt ajavaru mul ei jäänud. Seega otsustasime, et säästame rehve ja püsime boksis, sest ühe koha võrra oma positsiooni parandada olnuks suhteliselt mõttetu," polnud Viidas oma ajasõiduga rahul.

"Sõidu keskel saime tiimiga aru, et auto seadistus pole eelmisest sõidust jätkuvalt mulle sobiv, mistõttu ei võimaldaks see puhtalt sõiduga esimeseks tõusta. Seega otsustasimegi sõita säästlikumalt ja hoida kütust, isegi kui see tähendas aeglasemaid ringiaegu. Taktika kandis vilja, sest esimese kahe sõitja boksipeatuse järel tõusin esimeseks. Siiski tuleb tunnustada konkurent Schreyd, kes suutis mu veel viimasel ringil kinni püüda ning minust pikal sirgel mööduda. Minu tuules sõites sai ta lihtsalt nii palju suurema hoo sisse, et mul polnud isegi võimalust oma kohta kaitsta," selgitas Viidas.

"Sellegipoolest oli mul rohkem õnne kui lähimatel konkurentidel, mistõttu suurendasin teise koha punktidega oma edumaad lähimate jälitajate ees enda klassi arvestuses. Ühtlasi jätkan ma ka VLN Junior Trophy arvestuses esikohal."