Venemaal peetav jalgpalli MM on jõudnud lõpusirgele. Sõelale on jäänud veel neli meeskonda, kes selle nädala lõpuks meistri selgitavad. Lisaks põnevatele mängudele on vutisõpradel tekkinud veel üks tähtis küsimus: miks ei ole tribüünidel näha president Vladimir Putinit?

Nimelt on Putin koduõuel peetaval turniiril leidnud aega staadionit külastada vaid korra. Ta oli kohal avamatšil Venemaa ja Saudi Araabia vahel, sest vahetult enne kohtumist pidi ta võistluse avama.

"Kuhu president on kadunud?" küsib üks Venemaa uudisteportaal. "Öelge Putinile, et kui ta olnuks staadionil, oleks meie mehed võitnud," kirjutab kohalik vutifänn sotsiaalmeedias.