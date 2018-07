Prantsusmaa on seni kasutanud 4-3-3 asetust, mis kaitsefaasis muutub Antoine Griezmanni langemisega 4-4-2ks. Tolle süsteemi eesmärk on hoida keskväli kompaktne ning suruda vastane teadlikult äärtele.

Belgia vastu pole see aga parim mõte, sest MMil neli väravat löönud Romelu Lukaku on õhus (oluliselt) võimsam kui mõne Prantsusmaa eelmise vastase ründajad. Siin sekkuvad mängu kaitsvad poolkaitsjad N'Golo Kante ja Blaise Matuidi, kes Uruguay vastu kandis mängukeeldu, kuid naaseb täna eeldatavasti loomingulise Corentin Tolisso asemel algrivistusse.

Nimelt armastab Belgia ülemine kolmik (täna ilmselt taas Lukaku, Eden Hazard ja Kevin De Bruyne) keskele koondudes vastase äärekaitsjate tähelepanu röövida ja oma ääremängijatele tõusuruumi tekitada. Kuivõrd neljane liin on hõivatud ülalnimetatud trio valvamisega, peab Kante või Matuidi (sõltuvalt palli asukohast) koos Belgia äärega langema ehk sisuliselt tekib 5-3-2 kaitseformatsioon.

Griezmanni ja Paul Pogba ülesanne on pallivõitmise korral see nobedalt ja täpselt ette Kylian Mbappe'le või Olivier Giroud'le toimetada. Ja selles on nad mihklid.

Kui veerandfinaalis kavaldas Roberto Martinez Brasiiliat tavapärase 3-4-3 asetuse asemel 4-3-3ga, siis Prantsusmaa vastu pöördub Belgia usutavasti tagasi vanade liistude juurde. Seda peamiselt põhjusel, et mängukeelu all paremkaitsjale (-äärele) Thomas Meunier'le lihtsalt puudub vääriline asendus (varus on vaid loomult keskkaitsjad). Pealegi keskenduvad Prantsusmaa äärekaitsjad Lucas ja Benjamin Pavard erinevalt brasiillasest Marcelost kaitsmisele.

Tõsi, 3-4-3 süsteemi häda peitub Belgia tagumise kolmiku aegluses. Prantslane Mbappe seevastu lidub nobedalt kui Usain Bolt. Uruguay nullis Mbappe väleduse meisterlikult ära, sest vasakkaitsja Diego Laxalt järgnes talle varjuna igale poole. Ja kui Mbappe palli sai, koondus tema ümber kaks-kolm uruguaylast, et ta jooksma ei pääseks.

Belgial on aga raske Uruguaylt šnitti võtta, sest kui tagumise kolmiku vasakpoolne mees Jan Verthongen Mbappega keskjoone juures seikleks, tekiks ülejäänud prantslastele ohtlikult palju ruumi. Vaevalt Belgia säärast riski soovib võtta.

Niisiis ootame huviga, mida peatreenerid Martinez ja Didier Deschamps õhtuks välja nuputavad. Individuaalset kvaliteedi põhjal on igatahes raske üht meeskonda teisele eelistada.