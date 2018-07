Kui prantslaste pääs nelja parema hulka on asjade loogiline käik, siis belglaste veerandfinaali võit Brasiilia üle võib-olla väike üllatus. Belgiale tõi eelmises ringis edu peatreeneri Roberto Martinezi taktikaline kavalus.

"Belgia pole põhjuseta poolfinaali jõudnud. Nad tegid Brasiilia vastu suurepärase mängu, neil oli kindel plaan," arutles Deschamps pressikonverentsil. "Kas nad kavaldavad ka meie vastu. Ilmselt küll!"

Kogenud treener on enesekindel, sest ta nägi Belgia esituses ka haavatavaid kohti. Brasiilia ei suutnud neid lihtsalt ära kasutada. Kaitsefaasis saab Deschamps´i arvates otsustavaks kontrarünnakute takistamine.

"Nad ründavad väga kiiresti. Olen oma meestega trennis erinevaid stsenaariumeid läbi mänginud, et belglaste rünnakuteks valmis olla," arutles prantslaste loots.

Deschamps kinnitas, et tähtsaks lahinguks on kõik vormis. Mõned mehed said küll täna vaba päeva, ent see oli pigem profülaktika mõttes.