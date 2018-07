Jalgpalli MMi teises poolfinaalis lähevad kolmapäeval vastamisi Inglismaa ja Horvaatia. Viimaste peatreener Zlatko Dalic on tähtsa matši eel üsna enesekindel.

"Usun meie tugevusse. Me ei karda Inglismaad," teatas Dalic. "Harry Kane on hea ründaja, temaga pole kerge. Aga me suutsime neutraliseerida Lionel Messi ja Christian Erikseni, nüüd loodetavasti saame hakkama ka Kane´iga."

Millised on Inglismaa nõrgad kohad? "Minu arvates pole neil ühtegi selget nõrkust. Nad on MMi poolfinaalis, see ütleb kõik," arutles Dalic. "Nad näidanud väga sirgjoonelist ja kiiret jalgpalli. Eriti ohtlikud on nende standardolukorrad."

Ta tõdeb, et erinevalt Horvaatiast sai Inglismaa veerandfinaalis üsna lihtsa partii. Sellele vaatamata kinnitas Dalic, et neil pole vaja karta ei inglasi ega ka kedagi teist.

Esimene finalist selgub homme, kui vastamisi lähevad Prantsusmaa ja Belgia. Horvaatia ja Inglismaa duell peetakse kolmapäeval kell 21.