Belgia mängib alles oma teist MMi poolfinaali. 1986. aastal kaotati samas faasis Argentinale, kes lõpuks ka tiitli pea kohale tõstis.

1986 - Belgium are playing in only their second World Cup semi-final, losing to eventual winners Argentina back in 1986. Unfamiliar. #BEL #FRA #FRABEL #WorldCup pic.twitter.com/Neb3aYWQIm