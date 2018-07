Jalgpalli MMi veerandfinaalkohtumises Venemaa vastu vigastada saanud Horvaatia põhiparemkaitsja Šime Vrsaljko jääb poolfinaalmatšist Inglismaaga trauma tõttu eemale, kirjutab Hispaania meedia.

26aastane Madridi Atleticos klubileiba teeniv horvaat vahetati Venemaa vastu 97. minutil välja ning näib, et tema põlvevigastus on sedavõrd tõsine, et homseks lahinguks ta terveks ei saa.

Suure tõenäosusega toob Vrsaljko trauma algkoosseisu veterani Vedran Corluka, kes peaks koos Dejan Lovreniga mehitama keskkaitse. Viimase senine partner Domagoj Vida nihutatakse paremkaitsesse.

Inglismaa - Horvaatia kohtumine algab homme kell 21.