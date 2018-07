Kirjutasime tunnike tagasi, et Horvaatia jalgpallikoondise põhiparemkaitsja Šime Vrsaljko peab põlvetrauma tõttu MMi poolfinaalkohtumise Inglismaa vastu vahele jätma. Viimased teated aga räägivad, et nii ei pruugi minna.

Vrsaljko sai vigastada veerandfinaalis Venemaa vastu ning ta vahetati 97. minutil välja. Ehkki Madridi Atletico kaitsja pole traumast tervenenud, on ta Horvaatia peatreenerile Zlatko Dalicile väidetavalt kinnitanud, et tahab kolmapäevases poolfinaalis väljakule joosta.

See ei meeldi aga Atletico juhendajale Diego Simeonele. Argentiinlane ei taha kuuldagi Vrsaljko platsile jooksmisest, sest mängija on varemgi sama põlve vigastanud ning Simeone ei soovi, et Vrsaljko vigastus süveneks.

Samas pole Atleticol ühtegi võimalust keelata Vrsaljkol platsile jooksmast. Lõpliku otsuse teeb mõistagi Dalic, kes on tuntud selle poolest, et ta kasutab vaid neid mängijaid, keda tervisemured ei kimbuta.