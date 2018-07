Möödunud hooajal maailma tugevaima korvpalliliiga NBA parimaks uustulnukaks valitud Ben Simmonsi endine tüdruksõber Tinashe ei taha austraallast kuidagi rahule jätta, mistõttu kaaluvad Simmons ja tema praegune armsam Kendall Jenner turvameetmete karmistamist.

Väidetavalt on Tinashet tihti nähtud samades kohtades, kus Simmonsit ja Jennerit ning korvpallur usub, et tegemist pole juhusega. Mängijale lähedal seisvad allikad lisavad, et Simmonsi arvates ei suuda Tinashe lahkuminekust üle saada.

Tinashe on üritanud Jenneris armukadedust tekitada, kui ütles eelmiel nädalal, et tema ja Simmons saatsid teineteisele tekstisõnumeid. NBA täht eitas süüdistust ning hiljem võttis Tinashe oma väited tagasi ja tunnistas valetamist.

Simmonsi ja Tinashe suhe kehtis vaid paar kuud. Väidetavalt pettis pallur ameeriklannat suhte jooksul just Jenneriga, kuid on olnud ka väiteid, et Jenner on Simmonsit petnud...