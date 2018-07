Maailma pilgud on täna suunatud Peterburis asuvale Krestovski staadionile. Õhtul madistavad seal jalgpalli MMi poolfinaalis naabrid Prantsusmaa ja Belgia. Kohtumise lõpuks on selge esimene meeskond, kes pallib pühapäeval Moskvas finaalis.



Õhtulehe jalgpallistuudios võtsid kohtumise luubi alla ajakirjanikud Siim Kera ja Mart Treial. Kellel on eelis ning kas näeme tähtsas matšis kinnist mängu või suudavad mõlema satsi ründetuusad vastaste kaitseliinis auke leida?

