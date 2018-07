Ameerika jalgpallur A. J. Francis sai hiljuti halva üllatuse osaliseks: pärast lennureisi avastas ta kohvrist lisaks enda riietele oma ema tuha, mis polnud seal, kus see oleks pidanud olema.

NFLis New York Giantsi hingekirja kuuluv ameeriklane läks seepeale püha viha täis. Ta sai küll suurepäraselt aru, miks ametivõimud urni lahti tegid, ent igati õigustatult ei mõistnud mees, miks see lohakalt suleti.

"Hei, s**akotid! Järgmine kord tehke kindlaks, et sulete urni. Nii ei lähe mu ema tuhk minu riiete peale," kurjustas Francis Twitteris. "Mul pole midagi selle vastu, et mu kohver läbi otsiti, aga nende pärastine käitumine oli äärmiselt vastutustundetu." Ametivõimud saatsid Francisele vabanduse, millele peale saatis mees nad sinna, kuhu päike ei paista.

Sportlase ema Carrie Leanne suri kaks nädalat tagasi.

Hey you pieces of shit at @TSA next time you assholes feel the need to go thru my mother’s ashes for no reason, make sure you close it back so her remains aren’t spilled on all my clothes... the least you pieces of garbage can do is your fucking job pic.twitter.com/GcJDMXvWfO