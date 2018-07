Paljud Saksamaa jalgpallikoondise fännid ning ajakirjanikud on kindlad, et 92 korda riigi jalgpallikoondist esindanud Mesut Özil rahvustiimi eest enam ei mängi.

29aastane Türgi juurtega Özil langes enne MMi tohutu kriitikatulva alla, kuna ta kohtus Türgi autoritaarse presidendi Recep Tayyip Erdoganiga ning poseeris koos riigijuhiga piltidel. Väidetavalt panigi pärast toda kohtumist Saksamaal vallandunud poleemika põlema silla mängija ja koondise vahel.

Silla on põletanud aga tõik, et Özil on ka pärast MMi saanud palju teenimatut sõimu ning mehele tundub justkui üritatakse Saksamaa välja langemist tema kaela ajada.

Özil debüteeris Saksamaa koondises 2009. aastal ning on selle aja jooksul olnud Joachim Löwi juhendatava tiimi üks alustaladest. Ta kuulus ka neli aastat tagasi MMi võitnud koondisesse.

Mängija ise pole vihjeid - kas ta jätkab koondises või mitte - andnud.