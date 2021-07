ÕL ARHIIV | Katrina Lehise okkaline teekond lapstähest täiskasvanute Euroopa meistriks

Katrina sündis 19. detsembril 1994 Haapsalus kolmelapselise pere teise tütrena. Tema ema Hele Kulma jutust selgub, et piiga oli maast madalast tugeva tervisega aktiivne laps, kes mängis sageli koos vanema õe Reiliga vanavanemate maja juures, hiljem silkasid nad kuurortlinna paneelehitiste vahel. „Katrina oli juba lasteaias eakaaslastest kõvasti pikem,” lausub Hele. „Kui ta oli viieaastane, arvati, et ta on seitse või kaheksa.”