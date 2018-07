Ülesehitavas faasis enamasti 2-4-1-3 asetuses paiknenud Hapoeli (Flora seisis 4-4-1-1 kaitseformatsioonis) põhinipp oli palli kõigutamisega tekitada äärtele 3 vs 3 (või muu soodne) olukord ja osavate söötudega end (enamasti paremalt) tsenderdama mängida. Kui esimene veerandtund välja arvata, õnnestus see neil väga hästi. Nii sündisid ka 1:0, 3:0 ja 4:1 värav.

1. Mis otsustas mängu saatuse? Hapoeli oskused . Lihtne ja konkreetne. Iisraeli mehed liigutasid palli ja avanesid vabadesse tsoonidesse vilumuse ja kiirusega, mida Flora koduliigas ei koge. Seega on arusaadav ja loogiline, et florakad kohati selle tulemusena sõlme jooksid ja oma valvatavad mängijad ära kaotasid.

Flora ründemäng elavnes alles 0:3 seisul, kui Hapoel ise passiivsemaks vajus ning eestlastele hingamisruumi andis. Kui 56. minutil pareeris David Goresh panterlikult Rauno Alliku pealöögi ning 71. minutil uhas vabalt löögile pääsenud Erik Sorga 20 meetrilt üle värava, siis Rauno Sappineni penalti vastu oli väravavaht võimetu. Alliku tõmmati kastis maha ning Sappinen vajutas palli jõuga vasakule üles nurka. Lisaminutitel tabas Markus Poom veel väravaposti.

Esimesel poolajal, kui Hapoel möllas täiskäiguga, sumbusid Flora vähesed ründeretked kiiresti. Tavapärane arhitekt Zakaria Beglarišvili oli sisuliselt nähtamatu.

2. Kas meeskondade tasemevahe oli ilmne?

Jah. Hapoel on kaks sügist järjest madistanud Euroopa liiga alagrupiturniiril. Mullu koguti Plženi Viktoria, Bukaresti Steaua ja FC Lugano vastu kuue mänguga üks võit ja viik. Kusjuures Meistrite liiga grupifaasist jäädi eemale, sest sloveenide Maribor lõi võõrsil ühe värava enam.

Ent hooajal 2016-17 astus Hapoel Praha Sparta järel ning Milano Interi ja Southamptoni ees alagrupist teisena play-off’i. Seejuures pandi Inter kaks korda magama ja inglastega tehti kaks viiki. 32 tugevama seas alistuti 2:5 Istanbuli Besiktasele.

Flora seevastu on 23 eurovastasest alistanud aega jooksul vaid ühe, sedagi aastal 2006. Faktid, mille taustal oli loosimise järel paari loogiline favoriit Iisraeli klubi. Külalised tõestasid ka täna Eesti publikule, et esimene eelring on nende jaoks lihtsalt soojendus.

Tallinnasse lennanud paarikümnel Hapoeli fännil oli, mille üle rõõmustada. (Martin Ahven)

Hapoeli mehed tegutsesid surve all enesekindlalt ega eksinud sisuliselt kordagi lihtsate söötudega. Hoolimata faktist, et Iisraeli meistrivõistlused pole veel alanud, olid Hapoeli mängijad ka füüsiliselt soliidses konditsioonis. Kokkuvõtvalt võib öelda, et võitjas täna kahtlust ei tekkinud. Eriti pärast Joseph Saliste rumalat käega mängu, mis kinkis Hapoelile 35. minutil penalti, mille keskkaitsja Shir Tzedek külma kõhuga keskele 2:0 väravaks tõstis (Mait Toom hüppas enda vasakusse nurka).

Tallinnasse lennanud paarikümnel Hapoeli fännil jagus argumente, mille najal Flora poolehoidjaid mõnitada. (Martin Ahven)

3. Millise mulje jättis mängupraktikata ründaja Rauno Sappinen?

Viisaka. 22aastane Sappinen aitas möödunud aastal Flora 27 väravaga Eesti meistriks ja siirdus talvel laenulepingu alusel Belgia esiliigasse Beerschot-Wilrijki nimelisse klubisse. Loodetud läbilööki karjääri esimeses väliskluvis teha ei õnnestunud, Sappinen piirdus 2018. aasta esimeses pooles kahe võistlusmatši peale kogutud 105 mänguminutiga. Seda on enesekindlust ja arengut silmas pidades selgelt vähe.

Täna tegi Sappinen mängu iseloomu arvestades oma töö igati korralikult ära. Realiseeris penalti, mis oli tema ainus väravavõimalus, küsis aktiivselt palli ning suutis kahevõitlusi arvestatava protsendiga võita (tundub, et kehaliselt on ta küll Belgias karastunud ja tugevamaks muutunud). Eraldi tasub välja tuua 41. minuti moment, kui ta vastase karistusalas palli võitis, ent Beglarišvili lõi jätkuolukorras pöördelt üle värava.

4. Kes oli Flora parim?

Rauno Sappinen. Veider oleks kedagi kaitsvamat esile tuua, kui vastased lõid kolm väravat. Muus osas kehtib eelmises punktis väljatoodu.

Rauno Sappinen realiseeris kindlalt 11 meetri karistuslöögi. (Martin Ahven)

5. Mida peavad meeskonnad korduskohtumist silmas pidades parandama?

Flora - arvestades tänast mänguskoori, vajab Eesti meister Iisraelis palju väravaid. Neid on aga raske lüüa, kui põhilise relva ehk äärelt tulevate tsenderduste kvaliteet ei luba kastis olevatel mängijatel palli tihtipeale rünnatagi. Ja noh, kaitsemängu peaks niikuinii timmima, iseasi, kas see on ka reaalselt jõukohane ülesanne.

Hapoel - keskendumist. Teisel poolajal jäädi kohati kaitses passiivseks, mis päädis pärast paari potentsiaalset äratuskella Flora väravaga.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

7. Mis saab edasi?

Järgmisel teisipäeval kohtuvad meeskonnad ümmarguselt 200 000 elanikuga Be'er Sheva linnas Hapoeli kodustaadionil, mis mahutab pisut üle 16 000 pealtvaataja.