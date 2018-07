Istud hommikul bussi peale ja jääd magama. Ärkad korraks, et piiripunktis paar korda passi näidata, ja lased taas silma looja. Möödub justkui silmapilk ja oledki jalgpalli maailmameistrivõistluste poolfinaalil!

Eelnev kõlab isegi veidi uskumatult, eriti arvestades, et kaheksa aasta eest toimus turniir Lõuna-Aafrika Vabariigis, nelja aasta eest Brasiilias ja järgmisel korral sõidavad maailma parimad vutimehed Katari. Aga seekord on kõik niivõrd käega katsutav, et isegi omal nahal läbi elades on raske reaalsust tajuda.

Inglaste peas ümiseb taas mängu sünnimaa unistustest jutustav viisijupp „Football’s coming home“ (jalgpall tuleb koju – toim), kuid tegelikult võivad ka Peterburi sõitnud Eesti spordifännid seda täiel rinnal kaasa laulda. Raske uskuda, et MMi poolfinaal enam kunagi meile lähemale jõuab.