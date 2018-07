Enne homset jalgpalli MMi poolfinaali Inglismaa vastu on Horvaatia leeris näha murepilvi, sest koondise võtmemängijad Danijel Subašic, Dejan Lovren ja Šime Vraljko jätsid viimase treeningu vigastuse tõttu vahele.

Horvaatia põhväravavaht, Taani vastu kolm ning Venemaa vastu ühe penalti tõrjunud Danijel Subašic vigastas just Venemaa vastu tagareit. Kuigi Monaco puurivaht suutis edasi mängida ja penaltitõrjega kodumaa poolfinaali aidata, ei ole ta siiski sajaprotsendiliselt mänguvalmis.

Ragnar Klavani klubikaaslane Dejan Lovreni puudumine treeningult on pigem ettevaatusabinõu ja Liverpooli keskkaitsja on Inglismaa vastu suure tõenäosusega rivis. Atletico Madridi paremkaitsja Šime Vraljko, kes veerandfinaalis lisaajal välja vahetati, jätab aga põlvevigastuse tõttu järgmise mängu tõenäoliselt vahele. Seda sooviks väga ka Hispaania klubi peatreener Diego Simeone.

Puudujaid on ka Inglismaa ridades. Liverpooli poolkaitsja Jordan Hendersoni alustamine Horvaatia vastu on tagareie venituse järel kahtluse alla sattunud. "Me peame jooksvalt mängijaid hindama. Henderson tundis pinget tagareies ja tegime sellest lähtuvalt ka vahetuse," selgitas peatreener Gareth Southgate.

Poolfinaal Inglismaa ja Horvaatia vahel algab homme kell 21.00.