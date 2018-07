Täna õhtul lähevad jalgpalli MMil poolfinaalis vastamisi Belgia ja Prantsusmaa, kuid peale tõsiasja, et belglaste abitreener on prantslane Thierry Henry, tunnistas Belgia superstaar Eden Hazard, et toetas lapsepõlves hoopis Prantsusmaa koondist.

"Oleme vendadega alati pigem Prantsusmaad kui Belgiat toetanud," sõnas Belgia jalgpallikoondise kapten Eden Hazard mängueelsel pressikonverentsil. Chelsea mängumees lisas, et kasvas üles vaadates Prantsusmaa tiimi, kes võitis Zinedine Zidane'i vedamisel 1998. aasta maailmameistrivõistlused.

"Tollal polnud Belgia koondise särki, seega kandsime Prantsusmaa oma. Ma ei taha selle aja Belgia meeskonda halvustada, seal oli ka väga häid mängijaid, aga siis oli Prantsusmaa," põhjendas Hazard.

Täna õhtul tuleb belglasel aga kõik eelnev unustada ja aidata oma rahvusmeeskond MMil finaali.