„Minu jaoks pole Prantsusmaa vastu mängimine emotsionaalselt midagi liiga erilist, sest olen elu aeg rääkinud hollandi keelt,“ ütleb Belgia fänn mõned tunnid enne jalgpalli MMi poolfinaali tema kodumaa ja Prantsusmaa vahel. „Eriliselt muudab selle matši ainult tõik, et võitja jõuab finaali.“ „Ilmselt ütleksid prantsuse keelt rääkivad belglased midagi muud, aga see on minu isiklik arvamus. Nendel on kindlasti suurele naabrile rohkem tõestada. Mina ei ütleks, et Belgia ja Prantsusmaa matšid mingi väga erilise tähendusega oleks. Tõsi, mulle meeldiks neid võita, sest prantslastele meeldib arvata, et nad on kõiges parimad.“ Belgia rahvastikust 55 protsenti räägivad hollandi keelt, 36 protsenti prantsuse keelt ja 0,4 protsenti saksa keelt. Kõik kolm on riigis ametlikud keeled. Fännimelu mõned tunnid enne jalgpalli MMi poolfinaali. (Kaarel Täll)

Küll aga usub hollandikeelne fänn siiralt, et Belgia võidab. „Ma vaatan asju pigem ratsionaalselt. Usun, et kui värava lööme, siis läheb mäng lisaajale või penaltidele, kus kindlasti väga tugevad oleme. Neil on mitu täielikku tipptegijat, aga ka meie sats on võimas. Usun, et selle poolfinaali võitja tuleb ka maailmameistriks. Finaalis tuleb vastu ilmselt Inglismaa, aga Belgia ja Prantsusmaa peaks neist üle olema.“

Lõpuks selgub, et Õhtulehega suhelnud fänni sõprusringkond omab Inglismaaga ka teatavaid sidemeid. Tema kõrval seisev härra viitab oma jalale, kuhu on tätoveeritud Londoni Chelsea meeskonna logo. „Minu kindel lemmikklubi. Isegi mu tütre nimi on Chelsea,“ teatab ta. Antud fännigrupp muutub veelgi lahedamaks, kui kaasas olnud poiss võtab välja passi, et näidata oma perekonnanime: Mertens! Ei, ta pole ründestaari Dries Mertensi sugulane, kuid siiski kannab ta Mertensi nimega särki täie au ja uhkusega! Staadion, kus peetakse MMi poolfinaal. (Kaarel Täll)