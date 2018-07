Väravaesine pusimine on jalgpallis igapäevane, tavaliselt juhtub see küll rahvaliigas, kus väljak on kehv ja mängijad tavaliselt veel kehvemad või FIFA videomängus. Nüüd juhtus taoline olukord aga professionaalses liigas.

Ameerika jalgpalliliigas USL kohtusid omavahel North Carolina FC ja Charleston Battery ning 1:1 seisul tekkis mängu 97. minutil kodumeeskonnal suurepärane võimalus kolm punkti kirja saada, ent mingi ime läbi see siiski ei juhtunud ja meeskond pidi leppima viigiga.

Pane video mängima ja vaata olukorda uuesti ja uuesti, kuni algab maailmameistrivõistluste poolfinaal.

Oh my god. North Carolina FC just gave us both the best and worst thing I've ever seen in my life... 😂 #SportsCenterNotTop10@NorthCarolinaFC @Chas_Battery @USL @SportsCenter pic.twitter.com/IirtFLgHSK