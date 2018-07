Flora peatreener Jürgen Henn: "Taktikaliselt on raske kohe öelda, et oleks midagi väga mööda pannud. Esimesed kaks väravat oli suhteliselt individuaalsed eksimused, sealt edasi olime väga raskes seisus."

Teine peatreener Arno Pijpers : "Otsustavaks said neli asja. Esiteks mängisime tugeva vastase vastu. Mu vend on siin, ütlesin talle, et Ajax ja PSV saaksid nendega hakkama, aga teistel Hollandi satsidel tekiks ka probleeme. Hapoel on väga okei tiim.

Teiseks mängisime käsipiduriga. Me polnud vaimselt üldse vabad. See on ka kriitika mulle ja teistele treeneritele. Võib-olla valmistasime neid liiga tugevaks vastaseks, mis pani neile kammitsad peale. Osad mängisid alla oma taseme.

Kolmandaks, mõned mängijad tegid individuaalseid vigu, mida ei tohi teha. Pean olema aus… ütlesin Joseph Salistele, et kui teed rahvusvahelises mängus sellise vea, see tapab meeskonda. Ma tavaliselt ei maini palju nimesid, aga arvan, et see oli ilmselge, et tema panus polnud piisav.

Neljandaks, teisel poolajal lõime 3:1 ja 20 minutit oli väga okei. See näitab, et tiimis on rohkemat peidus. Meie, aga ka mängijate töö on saada rütm tagasi ja teha teises mängus hea distsipliiniga vaimselt vaba mäng. Ja kasutada seda järgnevates euromängudes parema tulemuse saavutamiseks.

Kapten Gert Kams: „Jürgen ütles õigesti, et olime liiga ettevaatlikud. See on kõrge kvaliteediga meeskond, sellises mängu ei saa kuskile pea ees lennata. Teisel poolajal näitasime, et suudame nende mängida küll. 20 minutit mängisime väga head jalgpalli.

Nägid ise ka mängu, see on väga kõrge kvaliteediga meeskond. Ei saa öelda, et hinge kinni tõmbas. Meie probleem ei olnud taktikas, suutsime suhteliselt hästi nende käigud kinni panna."