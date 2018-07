Prantsusmaa jalgpallikoondis alistas eile hilisõhtul Peterburis toimunud MMi poolfinaalis 1:0 idanaabri Belgia. Alljärgnevalt videoassortii hetkedest, kuidas prantslased oma rõõmu välja elasid.

France fans are having fun. Can confirm. pic.twitter.com/ZFQiu1Lzdx — FOX Sports (@FOXSports) July 10, 2018

Linnaliinibussist tehti võidubuss.

At Place de Clichy France fans turn a city bus into a victory bus. The driver patiently waits inside #FRABEL pic.twitter.com/lwwQ2CvB8r — ClareByrne (@clarebyrneparis) July 10, 2018

Prantslased möllasid muuhulgas ka Londonis.

France Fans literally going crazy in London England... pic.twitter.com/rTecpJYwIZ — Alex N (@__AlexN_) July 10, 2018

Püro ja tantsu!