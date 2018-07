Prantsusmaa jalgpallikoondise eilne 1:0 võit MMi poolfinaalis Belgia üle tähendab, et meeskond mängib kahe aasta jooksul teist korda suurturniiri finaalis.

2016. aasta suvel kaotati koduse EMi finaalimängus lisaaja järel 0:1 Portugalile. Prantsusmaa peatreener Didier Deschamps tõdes eilse võidu järel, et too mäng on endiselt eredalt meeles.

"Kõige tähtsam mäng on pühapäeval. MMi finaali jõudmine on suur privileeg. Kahe aasta tagune kaotus oli nii valus, me pole sellest endiselt üle saanud, kuid tahame nüüd võidumaitset tunda," lausus Deschamps, kes oli 1998. aasta MMi võiduka koondise kapten.

Ta lisas: "Finaali jõudmine on midagi erakordset, olen oma mängijate üle väga rõõmus. Nad on noored, kuid tugeva iseloomu ja vaimuga. Belgiast polnud lihtne jagu saada."