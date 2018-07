Belgia jalgpallikoondise unistus maailmameistrivõistluste triumfist purunes eile hilisõhtul Peterburis, kus jäädi 0:1 alla läänenaabrile Prantsusmaale.

"Tasavägine mäng," iseloomustas Belgia peatreener Roberto Martinez. "Kummalgi polnud palju häid võimalusi, matši saatuse otsustas üks standardolukord."

"Hoidsime nende vasturünnakud kontrolli all. Pall oli enamjaolt meie käes, kuid Prantsusmaa kaitset tuleb kiita. Me ei suutnud värava ees leida vajalikku pisikest maagilist momenti."

"Pettumus on üüratu. Riietusruumis on praegu (pressikonverentsi ajal - M.T.) väga kurb meeleolu. Seda emotsiooni on keeruline hallata. Oled pettunud, sest kaotasid poolfinaali, mille valguses on raske leida positiivset võimaluses mängida üks mäng veel."

"Aga peame end kokku võtma, taastuma ja nägema pronksimängus võimalust. MMil ei avane just tihti võimalust tulla kolmandaks. Belgial on see avanenud vaid aastal 1986, kuid jäime neljandaks."