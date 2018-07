De Bruyne'i valvasid nii Blaise Matuidi kui ka N'Golo Kante. Kui Matuidi pidi Chadliga äärele kaasa minema, jäi De Bruyne Kante hooleks. Meeletu töövõimega poolkaitsjad nullisid Manchester City staari oskuslikult ära. Esiteks ei lubanud nad De Bruyne'l soovitud määral palli saada. Teiseks, kui belglane siiski mänguvahendi sai, ei jäetud talle ruumi ega aega.

Kuigi vasemal ootas võlur nimega Hazard, kasutas Belgia rohkem paremat äärt, sest Witsel vedas Griezmanni tihtipeale väljaku keskele. See jättis tagumise kolmiku parempoolsele mehele, Toby Alderweireldile palju aega ja ruumi rahulikult söötu otsida. Vastasäärel oli Mbappe ees.

Kuigi mängu eel võis arvata, et Prantsusmaa ei taha Belgiale äärtele ruumi jätta, siis mõnikord nii ikkagi juhtus. Eriti kohtumise algfaasis. Põhjuseks see, et äärekaitsja pidi liinist välja, palliga mängijale vastu astuma. Aga Belgia ei kasutanud toda taskut hästi ära.

Nagu ka keskväljale aeg-ajalt tekkinud hiigeltühimikku, mille Fellaini ja Witsel Pogba ning Griezmanni äärtele meelitamisega saavutasid. Sinna oleks võinud edukalt avaneda näiteks Hazard. Prantsusmaa kaitse oli niivõrd hea, et MMil neli väravat löönud Lukaku olemasolust andis sisuliselt märku vaid protokoll.

Belgia kõrge pressing toitis korralikult ainult 15. minutil, kuid Hazard uhas tekkinud olukorra lõpetuseks kasti joonelt napilt mööda. Pallikaotusele järgnenud belglaste äkkpressing jättis pigem soovida, sest Pogba jäi tihtipeale markeerimata ning sai muretult Prantsusmaa kontrarünnakuid alustada.

Prantsusmaa ründas meelsamini paremalt äärelt, sest Hazard oli kohati piisavalt laisk, aeglane või alamotiveeritud tagasi töötama, tänu millele said Prantsusmaa paremkaitsja Benjamin Pavard ja Mbappe nautida 2 vs 1 olukorda. Nõnda tekkis Pavardil näiteks 39. minutil hea löögikoht, kuid Thibaut Courtouis' jalg suunas palli väravanurga asemel üle otsajoone.

Kohtumise ainsa tabamuse olukorras tuleb esmalt kiita Matuidi't, kelle õigeaegne sööst kaitseliini vahele tõmbas Alderweireldi enda peale ning jättis Giroud Vincent Kompany'ga üks ühe vastu (enamasti pidi Giroud kahe vastasega maadlema). Kompany sai küll Chelsea ründaja löögile jala vahele, kuid järgnenud nurgalöögi suunas Samuel Umtiti peaga osavalt võrku.

0:1 kaotusseisus oli Belgia suurim murekoht vasak äär, sest Hazard lõikas aina rohkem keskele, mis jättis a) ääre tühjaks; b) sinna liikus Fellaini, mis pole tema mängijatüüpi arvestades eriti produktiivne variant. Lõpus asendas Fellainit vasakul äärel Yannick Carrasco, kuid tulu sellest ei tõusnud. Prantsusmaa lülitus viimastel minutitel ümber 4-5-1 kaitseformatsiooni ega lasknud võitu käest.

Tubli kaitsetöö võtab kokku fakt, et väravavaht Hugo Lloris pidi vaid ühe tippklassitõrje tegema (22. minutil pääses Alderweireld nurgalöögi järel 14 meetrilt jalaga lööma).