Prantsusmaa on MMi finaalis! Kes neile 15. juulil Moskvas vastu astub, selgub täna õhtul, mil lähevad vastamisi Horvaatia ja Inglismaa.



Küsimusi on palju: kas Inglismaa sõidab lõpuks koos jalgpalliga koju?! Viimati tuldi maailmameistriks 52 aastat tagasi ning tänavu on oivaline võimalus saavutust korrata. Kas nad suudavad ka horvaatide vastu suurepäraselt standardolukordi lahendada? Kuidas on Horvaatia taastunud kahest eelnevast mängust, mis mõlemad röövisid energiat lisaaja ja penaltiseeriaga?



Õhtulehe jalgpallistuudios otsivad vastuseid ajakirjanikud Siim Kera ja Mart Treial.

