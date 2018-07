Eile tuli ametlik teade, et Portugali jalgpallistaar Cristiano Ronaldo jätkab pärast üheksat Madridi Realis veedetud aastat oma karjääri Itaalias Torino Juventuses.

Välismaa ajakirjanikud on enda valdusesse saanud Ronaldo palgalipiku, kust vaatavad vastu ulmelised summad. Nelja aastaga teenib 33aastane portugallane 120 miljonit eurot (tõenäoliselt miinus maksud, aga seda pole täpsustatud), mis teeb ümber arvutatuna 3434 eurot tunnis. Eesti keskmine brutokuupalk 2018. aasta esimeses kvartalis oli 1242 eurot...

Ronaldo palk Juventuses:

120 miljonit eurot nelja aasta peale.

30 miljonit eurot aastas.

2,5 miljonit eurot kuus.

576 923 eurot nädalas.

82 417 eurot päevas.

3434 eurot tunnis.

57,23 eurot minutis.

0,95 eurot sekundis.

Ei maksa arvata, et see on Juventusele pankrotihoop. Pigem vastupidi, sest Ronaldo särgid lähevad maailma igas otsas paremini kaubaks kui otse ahjust tulnud pirukad. Rääkimata üleüldisest tähelepanust, reklaamist ja nii edasi.