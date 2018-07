Kalju abitreeneri Sergei Terehhovi sõnul oli Williami puhul huvitav fakt, et ta on mänginud Portugali kõrgeimal tasemel ning videomaterjali põhjal oli näha, et tegemist on Kalju kaitseliinist puudu oleva lüliga. Kinnitust saadi ka Williami varasematelt treeneritelt ning pärast kahenädalast treeningperioodi tõestas ta, et on meeskonnas konkurentsivõimeline.