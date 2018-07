MMi poolfinaalis 0:1 Prantsusmaale kaotanud Belgia jalgpallurid kritiseerisid läänenaabrite kaitsvat mängustiili.

"Eelistan Belgiaga kaotamist Prantsusmaaga võitmisele," tulistas Eden Hazard, kes on varem öelnud, et oli lapsena Prantsusmaa fänn. "Me mängime kõige ilusamat jalgpalli, see on rohkem minu stiil."

Mängu ainus värav sündis 51. minutil nurgalöögist. "Too värav on loomulikult väike must plekk meie mängul. Teadsime, mismoodi Deschampsi Prantsusmaad mängib, kuid me ei suutnud leida pisikest pilu, kust väravat lüüa. Prantsusmaa skooris esimesena ja meie olukord muutus veel raskemaks. Oleksime võinud mängida paremini, aga ei mänginud."