Nüüd, kui Cristiano Ronaldo on Madridi Reali jalgpalliklubist lahkunud, tuleb Hispaania klubil hakata otsima asendust siiani asendamatule mängijale. Õhtuleht toob teieni kolm kandidaati, kes võiksid portugallase koha üle võtta.

1) Kylian Mbappe (PSG) - Vaid 19aastane prantslane on juba jõudnud tasemele, millest enamik võib ainult unistada. PSG noor ründetäht lõi klubi eest möödunud hooajal 46 mänguga 21 väravat ja sai kirja ka 16 väravasöötu. Ka MMil on Mbappe olnud muljetavaldav. Kuue mänguga on mees skoorinud kolm korda ning aidanud Prantsusmaa finaali. Kylian Mbappe oleks ideaalne ja pikaajaline asendus 33aastasele Ronaldole, kuigi ka hind oleks tõenäoliselt krõbe. Aasta eest soetas PSG prantslase 145 miljoni euro eest, ilmselt tuleks Hispaania klubil tasuda veelgi suurem summa.

Mbappe kiirus hirmutab iga vastase kaitsjaid. (AFP/Scanpix)

2) Neymar (PSG) - Veel üks PSG staar. 26aastane brasiillane sai MMil tähelepanu pigem näitlejameisterlikkuse kui vapustavate soorituste eest, ent sellegipoolest kogus ta oma kontole kaks väravat ja sama palju resultatiivseid sööte. Klubihooaeg oli eelnevalt Santoses ja Barcelonas mänginud Neymaril samuti uskumatu: 30 mängu, 28 väravat, 16 väravasöötu. Real on varemgi Brasiilia superstaari vastu huvi üles näidanud, ent nüüd, kui CR7 on läinud, võib üleminek lõpuks teoks saada. Siiski, nagu ka prantslase puhul, tuleb arvestada kopsaka väljaminekuga. Pariisi klubi ei lepi kindlasti vähemaga, mis ise brasiillase eest tasuti (rekordiline 222 miljonit eurot).

Soengu poolest Neymar Ronaldole alla ei jää, tõenäoliselt ka mitte oskuste poolest. (SIPA/Scanpix)

3) Harry Kane (Tottenham) - MMi suurim väravakütt on tõestanud end kui üht parimat number 9 positsioonil mängivat jalgpallurit terves maailmas. Ronaldo liitus küll Madridi klubiga kui ääremängija, ent viimastel aastatel mängis temagi rohkem tipuründes ja koksas palle kas jalaga või peaga võrku. Harry Kane on suurepärane olukordade realiseerija ja sama tüüpi mängija, nagu praegune Ronaldo. Eelmisel hooajal lõi 24aastane inglane koduklubi eest 48 mänguga 41 väravat ja boonusena ka 5 resultatiivset söötu. 1.88 pikk Kane on endiselt noor ja võiks Hispaanias veel pikalt väravaid kõmmutada. Transfermarkti hinnangul on Harry väärt 150 miljonit eurot, aga pigem loodab Tottenham summa tõsta samasse kanti, mis kahel eelneval mängijal.