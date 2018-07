"Oleme nendes mängudes näitanud, et suudame mängida küll. Mehed on saanud aru, et neil on põhjust enne homset mängu enesekindel olla. Nüüd peame lihtsalt näitama, et suudame sama taset hoida ka siis, kui resultaat loeb," sõnas Rogic.

"On väga tähtis, et mehed ei läheks rahvusvahelisele kohtumisele kompleksiga, et nad ei suuda mängida, sest vastas on välismaalased. Nii mina kui ka klubi on andnud endast kõik, et tagada neile parimad tingimused. Jah, see mida siin üritame teha, on juba igal pool mujal olemas, kuid usun kindlalt, et oleme õigel teel," jätkas ta.

Lisaks rõhutas juhendaja, et homses mängus poleks kaotus ilmtingimata pettumus, sest kõik sõltub sellest, millist mängupilti näidatakse. "Hea esituse korral pole ma kindlasti pettunud, aga peame aru andma, et selles mängus loeb tulemus. Homme ei otsustata veel midagi ning peame olema valmis 180 minutiks jalgpalliks," sõnas Rogic lõpetuseks.