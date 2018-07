Jalgratturite hooaja tähtsaima suurtuuri Tour de France'i viiendal etapil oli väledaim slovakk Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), kellele see oli juba teiseks etapivõiduks. Tegu oli tänavuse esimese etapiga, kus sile trass vaheldus lühikeste tõusudega.

10 kilomeetrit enne lõppu üritas peagrupist eralduda Rein Taaramäe (Direct Energie). Eestlane sai sisse umbes 20 sekundilise edu, aga püüti 5 km pärast kinni. Varem olid aktiivsed olnud ka Taaramäe tiimikaaslased Sylvain Chavanel ja Lilian Calmajeane.

Teise koha sai itaallane Sonny Colbrelli (Bahrein-Merida), kolmas oli belglane Philippe Gilbert (Quick-Step Floors). Taaramäe sai lõpuks 84. koha, kaotust Saganile kogunes 1.27. Tanel Kangert (Astana) lõpetas 56. positsioonil (+0.49).

Kokkuvõttes jätkab liidrina belglane Greg Van Avermaet (BMC), sama ajaga on teisel kohal ameeriklasest tiimikaaslane Tejay van Garderen. Kangert on 68. kohal (+5.17), Taaramäe on 79. (+7.07).

Homsel kuuendal etapil on kavas kolm kolmanda kategooria tõusu.

5KM TO GO



Rein Taaramae tries a break but he's hunted down all too quickly. It's set up for an exciting finish



Watch LIVE on @ITV4 now#TDF2018 pic.twitter.com/ch1mBgPX8y