Manchester City on sõlminud lepingu 2015/16 hooajal Leicester Cityga Inglismaa meistriks tulnud ja väärtuslikeimaks mängijaks valitud Riyad Mahreziga.

Manchesteri sinisele klubile 68 miljonit eurot maksma läinud 27aastane alžeerlane hakkab kandma särki numbriga 26. "Riyad on väga talendikas mängija," lausus City spordidirektor Txiki Begiristain. "Viimaste aastate jooksul on ta tõestanud ennast, kui üks põnevamaid Premier League'i mängijaid."

"Mul on alati olnud üks eesmärk - mängida kõrgeimal tasemel," sõnas eelmisel hooajal 13 väravat ja sama palju resulttiivseid sööte kirja saanud Mahrez. "Arvan, et olen nüüdseks kolm aastat kõrgel tasemel mänginud ja Manchester Cityga liitumine on minu jaoks suur samm, aga olen väga õnnelik ja pean nüüd lihtsalt meeskonda aitama. Ma olen kindel, et suudan sellel tasemel mängida."

Liigahooaeg algab 11. augustil, mil sõidetakse Londonisse, et mängida Arsenaliga.