Homme jookseb esmakordselt Levadia särgis eurosarjas väljakule Markus Jürgenson. Endine florakas on Euroopa liiga esimese eelringi vastasega rahul, eriti arvestades, et loosikastist oleks võinud välja tulla ka näiteks Kopenhageni nimi.

"Neil pole iga rünnak, et kiiresti pikk pall ette, vaid üritavad vahepeal ka tagant lühikese sööduga üles tulla. Päris kinnisilmi ette panemine see pole, aga ründajaks on neil küll vana kooli target man (pikakasvuline ründaja - toim)."

Kodumänguks on Levadial siht selge - tähtis on taga nulli hoida ning iga löödud värav oleks lisakirsiks tordil. "Võõrsilmängule tullakse üldiselt konservatiivsemalt. Vähemalt minu eurokogemuse juures pole ükski vastane suure hurraaga peale tulnud. Taga nulli hoidmine ei tähenda aga seda, et kaheksa mehega kaitsesse laskuksime, vaid lihtsalt lähtume sellest ja üritame seejärel oma mängu peale suruda."

Oma mängu pealesurumist on Levadia tänavu lisaks koduliigale saanud harjutada ka sõpruskohtumistes välismaa klubide vastu. Kaheksas kontrollmatšis on nad kaotusekibedust tundnud vaid korra.

"Homme on meie jaoks eksam. Midagi on küll mängus, aga treenerid on andnud meile mõista, et see on normaalne päev ja normaalne jalgpall. Üritame eksamil mitte pinges olla. Seda on küll naiivne väita, aga läheme jalgpalli mängima ja vaatame, mis lõpuks saab," sõnas Jürgenson.

Vähemalt ühes aspektis on Jürgenson ka ise tänavu kogenum. Nimelt murdis ta mullu enda isikliku euroneeduse. Suure osa oma karjääris Floras (ja lühikese sutsu TVMKs) veetnud äärekaitsja polnud siiamaani üheksal üritusel Euroopas edasisaamisrõõmu tundnud. See muutus aga mullu. Soome klubi Vaasaga murti Euroopa liiga esimeses ringis Sloveenia klubi NK Olimpija vastupanu.