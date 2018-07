Paljudel mängijatel ja peatreeneritel on mingi uskumus või rutiin, mille nad enne igat mängu läbivad, et edu garanteerida, ent Inglismaa jalgpallikoondise peatreener Gareth Southgate enam nende hulka ei kuulu.

Johan Cruyff lõi Ajaxi tiimikaaslast Gert Balsi enne mänge kõhtu, Gary Lineker ei teinud soojendusel ühtegi lööki, sest tahtis väravad mängu ajaks hoida, David James ootas kuni kõik pissuaarid on tühjad ja sülitas seejärel seinale. Southgate rääkis Horvaatia mängu eel enda ebausust, mis puudutas sokke.

"Kui ma olin Middlesbrough peatreener, oli meil mäng Readinguga ja ma olin kerge surve all. Kui läksin hotellis riideid vahetama, avastasin, et olen sokid maha jätnud. Seega ma läksin ja laenasin paari musti väravavahi sokke. Igatahes, me võitsime ja personal tegi mu õnnesokkidest suure asja, öeldes, et pean neid järgmises mängus kandma."

"Niisiis, meil oli kodumäng ja kui ma riietuma läksin, mõtlesin, 'Hmmm, kas ma peaksin neid sokke kandma?'. Meil oli endiselt võitu vaja, aga ma arvasin, et see on naeruväärne. Me kaotasime selle kohtumise, aga teisipäeval oli meil uus mäng, seega ma mõtlesin, et pean need sokid ikka jalga panema. Panin ja võitsime 2:0. Seejärel mind vallandati! Sellest hetkest peale on igasugused umbusud aknast välja lennanud," selgitas Inglismaa koondise MMil poolfinaali tüürinud mees.