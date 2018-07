"Inglise ajakirjanikud ja teleeksperdid rääkisid enne matši, et oleme väsinud, et oleme justkui elavad surnud. Need sõnad andsid meile veelgi rohkem jõudu, et neile vastupidist tõestada. Nad peaksid olema tagasihoidlikumad ja vastaseid rohkem austama," vahendas Modrici sõnu beIN Sports.

"Oli kuulda, et tegu on uutmoodi Inglismaa meeskonnaga, kes on oma stiili muutnud ja ei löö enam ainult pikki palle ette. Aga kui neid pressisime, selgus, et kõik on siiski endine," lausus Vrsaljko.