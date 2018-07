"Räägitakse, et mul oli keeruline hooaeg, aga ma ei nõustu sellega. Viisin Liverpooli Meistrite liiga finaali. Nüüd olen koondisega MM-finaalis. Arvan, et inimesed peaksid aru saama, et olen maailma üks paremaid kaitsjaid ja mitte kogu aeg mingit iba suust välja ajama," vahendas Ragnar Klavani klubikaaslase sõnu beIN Sports.

"Me ei unusta seda kunagi - tegime üle 20 aasta taguse saavutuse. Nüüd on meil võimalus veel midagi paremat teha ja meil on selleks pühapäeval võimalus. Kapten Luka Modric on maailma parim poolkaitsja ja kui võidame MMi, väärib ta Ballon d'Ori auhinda," ütles ta.