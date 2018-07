Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA on palunud jalgpalli MMi teleülekannete režissööridel näidata senisest vähem kauneid naisfänne, sest see olevat seksistlik.

"Oleme rääkinud erinevate telejaamadega, kes ülekandeid teevad. Tulevikus võtamegi selle suuna - see on normaalne evolutsioon. See ei ole mingi kampaania, aga võtame kasutusele meetmeid asjade vastu, mis on valed," vahendas BBC FIFA mitmekesisuse osakonna Federico Addiechi juhi sõnu.

Enesetsensuuri näeb MMil ka mujal. Maailma suurimate fotoagentuuride hulka kuuluv Getty Images avaldas MMi ajal galerii "MMi kõige kuumemad fännid", kus olid esindatud vaid noored naised. Hiljem võttis agentuur galerii maha ja teatas, et tegu oli "kahetsusväärse eksimusega". Lisaks alustati sisejuurdlust.