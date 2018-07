Autoralli MM-sarjas võistlev M-Spordi meeskond võib Soome rallile tulla uue tagatiivaga. Tiimiboss Malcolm Wilson ütles Autospordile, et see peaks Ford Fiesta WRC käitumisele olulist mõju avaldama.

Uut tagatiivalahendust ja muid aerodünaamilisi elemente katsetati kõigepealt USAs Charlotte'is asuvas tuuletunnelis, sel nädalal on teste tehtud Soomes.

"Meil on Soomeks mõned uued osad ja loomulikult ootame, et need aitavad autode kiirust parandada. Uskuge mind, te näete kindlasti erinevust. Tagaosas ootavad autot suured muutused," lausus Wilson.