Tänavune jalgpalli MM on igal juhul täitnud meie ootused – leidunud on nii põnevust, draamat, ülisuuri üllatusi, aga ka pettumust. Kes oleks võinud eeldada veel kuu tagasi, et finaalis lähevad vastamisi just Prantsusmaa ja Horvaatia?

Enne jalgpalli MM-i algust olid suursoosikuteks Brasiilia, Argentina, Prantsusmaa, Saksamaa ja Hispaania, kuid võib öelda, et peale Prantsusmaa jättis kõigi sooritus pehmelt öeldes soovida (jättes Prantsusmaa kõrvale, jõudis kaugeimale, veerandfinaali, Brasiilia). Kõige suurema pettumuse valmistas aga ehk viimane maailmameister Saksamaa, kes ei pääsenud isegi alagrupimängudest edasi. Aga taas – korralik suurturniir peabki üllatusi pakkuma!

Kui Prantsusmaa tugevuse kohta oli meil aimu juba varem, siis Horvaatia peale panustajad on ilmselt päris hästi teeninud. Horvaatia on jalgpalli MM-il osalenud kokku viiel korral, kuid seni parimaks tulemuseks kolmas koht 1998. aastal. Horvaadid ei ole andnud alla ning kakskümmend aastat hiljem on neil reaalne võimalus viia koju maailmameistri tiitel.

Nagu mainitud, siis Prantsusmaa edu seevastu pole nii suur üllatus. Tõsi küll, viimane kord saadi maailmameistri tiitel juba 20 aastat tagasi. Muide, samal aastal, kui Horvaatia platseerus kolmandale kohale. Vastu näppe sai Prantsusmaa aga kaks aastat tagasi Euroopa meistrivõistlustel, kus pingelises finaalmängus Portugaliga tuli leppida teise kohaga.

Ka tugevas heitluses finaalist välja jäänud Inglismaa ja Belgia oleks ilmselgelt tahtnud võidurõõmu (taas)maitsta. Inglismaa viimane MM-i tiitel oli 1966. aastal ning Belgia parimaks tulemuseks on kõigest neljas koht 1986. aastal. Tõsi küll, eelmisel MM-il, mis peeti Brasiilias, oli Belgia kuuendal kohal – sedakorda aga kolmas või neljas (pronksimängu pole veel peetud). Jääme põnevusega ootama, mida suudab Belgia nelja aasta pärast.

Ka Olybeti spordiennustuse juht Vladimir Dratšjov nendib, et Prantsusmaa ja Horvaatia meeskonna olid üsna alahinnatud. „Prantsusmaa oli küll favoriitide nimekirjas alati esiviisikus, kuid ei olnud ühelgi hetkel ei meedia ega ka inimeste poolt kuigi haibitud. Horvaatia kohta võib ainult öelda, et tegemist oli igas mõttes keskmikuga, kes ei tõmmanud endale kuskilt otsast mingit tähelepanu. Seega, tuues välja, kui paljud uskusid nende edusse, siis vastus oleks – väga vähesed,“ räägib Dratšjov. Tema sõnul panustati isegi turniiri edenedes pigem nende meeskondade vastu kui poolt.

Dratšjov leiab, et Prantsusmaa mäng Belgia vastu oli äratuskellaks kõigile, kes kahtlesid prantslaste kvaliteedis ja meeskonna ühtsuses. „Horvaatia teekond oli igatepidi keerulisem ja seostus märksa enam õnnefaktoriga. Üsna kindel favoriit on seega Prantsusmaa, kelle koefitsient normaalaja võiduks on hetkeseisuga 1909, mis sisuliselt tähendab, et tõenäosus nende võiduks on umbes 50%. Horvaatial on sama näitaja 4,9 ning tõenäosusse ümber arvutatuna oleks see umbes 20%,“ selgitab ta.

Siiski, ütleb Dratšjov lõpetuseks, et tänavune MM on olnud nii üllatuste rohke, et kellelegi enneaegselt kulda kaela riputada oleks väär.

Vaata koefitsiente SIIT!

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!